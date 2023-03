Maailma kuulsaim kikerhernetoit

Hummust on nimetatud kuulsaimaks Süüria roaks, samas on see Liibanoni, Palestiina ja Iisraeli rahvustoitude hulgas ning nende lähiriikide, nagu Küpros, Kreeka ja Türgi, suupistelaual sageli olemas. Tänapäeval muidugi hummuse levik selle päritolumaa ja piirkonnaga ei piirdu, vaid eri sorte hummuseid on nii Euroopa kui ka Põhja-Ameerika poodides tohutu valik.

Tasub kindlasti mainida, et kikerherned on valgu- ja kiud­ainerikkad, samuti head magneesiumi, kaltsiumi, raua, mangaani ja teiste mineraalainete allikad. Vitamiinidest leidub enim B-grupi vitamiine. Seega on hummus mitte ainult maitsev, vaid ka igati toitainerikas roog.

Katseta julgelt

Kuna taimset rauda on kehal keerulisem omastada, soovitatakse selle allikaid (näiteks kikerherneid) tarbida koos C-vitamiini-rikaste toiduainetega, näiteks paprikaga, seega valmistasin hummuse seekord ahjus röstitud paprikaga.

Küpsetatud ja marinaadis seisnud paprika on suurepärane liha- ja kalaroogade lisand, samuti sobib salatitesse ja isegi võileiva peale. Reeglina söövad sellist pehmet paprikat hea meelega ka need, kes muidu seda vilja ei armasta.

Hummus on on imehea dipikaste köögiviljade (paprika, kurk, porgand, lillkapsas), krõpsude, lavaši ja pitaleivaga, samuti sobib võileivakatteks ja salati juurde. Ära üldse karda seda lisaks röstsaiale ka kodumaisele rukkileivale määrida – seegi kooslus on igati maitsev, kuigi tavapäratum.