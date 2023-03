Kogukond emakeelepäeval: maakoolid kaitse alla

Täna avaldasid Metsküla Kultuuriühing, Metsküla Algkooli hoolekogu ning Matsalu lahe lõunakalda kogukond pöördumise ettepanekuga kaitsta elujõulisi maakoole, mis on haridusvaldkonna rahastus- ja haldusmudeli tõttu sattunud ebavõrdsetel alustel sulgemisohtu.

Kogukonna ettepanek on välja töötada riiklik rahastamismudel, mis toetaks hajaasustusega omavalitsustes koolide säilimist, kuna maal on just kool piirkonna arengu oluliseks eelduseks. “Inimlikult mõistame omavalitsuste rahahädasid, kuid lühiajaliste lahenduste, mõtlematute sulgemiste ja kogukondade lõhkumisega kahjustatakse pikemas plaanis valla olukorda veel enam. Kvaliteetset haridust pakkuva maakooli sulgemisega kolib veelgi rohkem maksumaksjaid maalt ära, mis suurendab taaskord eelarve kokkutõmbamise vajadust,” kommenteeris olukorda Metsküla Kultuuriühingu esindaja Püü Polma.

Pöördumises juhitakse tähelepanu ka faktile, et Soome haridusreformi analüüsiva uuringu põhjal koolide sulgemine loodetud rahalist kokkuhoidu ei anna – põhjanaabrite teostatud statistiline analüüs näitab koolide sulgemisele järgnenud elanike väljavoolu, tööturu halvenemist ning fakti, et kehvas seisus omavalitsuste finantsolukord koolide sulgemisest ei parane.

Kogukond leiab, et maakoolide sulgemise otsused peaksid olema põhjalikult analüüsitud. Kaalutud peavad olema nii alternatiivid kui ka sulgemise mõju hariduse kvaliteedile ja kogukonna elujõulisusele pikas perspektiivis. Pöördumises juhitakse tähelepanu ka faktile, et haridusministeerium ei teosta koolide sulgemise protsesside üle järelevalvet ning haridusvõrgu haldusotsused on jäetud poliitilistest tõmbetuultest mõjutavate KOVide õlule. See seab kogukonna nägemuses ohtu nii hariduse kvaliteedi kui kättesaadavuse ning vaid hoogustab ääremaastumist.

