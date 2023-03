Koja juht: valitsuskoalitsiooni läbirääkimistel ei tohi unustada kestlikku toidutootmist

Tervislik ja mitmekesine toit, energia ning puhas elukeskkond on igale eestimaalasele hädavajalikud baasvajadused normaalseks elutegevuseks. Eesti põllumajandus- ja toidusektor on strateegiliselt tähtis meie igapäevase toidujulgeoleku tagajana. Põllumajandus ja metsandus on maaelu kõige olulisemad tugisambad ning ühtlasi ka Eesti kultuuri ja riigi jätkusuutlikkuse kandjad. „Samuti on põllumajandusel ja metsandusel oluline roll Eestile võetud kliimaeesmärkide täitmisel. Olgu selleks siis kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine või uute võimaluste leidmine majanduskasvuks ja konkurentsivõime suurendamiseks, “ lisab Noot.