Algas konkurss Läänemere-sõbraliku taluniku leidmiseks

„Toidutootmine mõjutab looduskeskkonda rohkem või vähem. Meie mere lämmastiku- ja fosforikoormusest pärineb suur osa põllumajandusest, kuid õigete töövõtetega saab iga põllumajandustootja enda jalajälge vähendada. Läbimõeldud majandamine ja nutikad lahendused aitavad hoida meie mere tervist, sest kogu Eesti asub Läänemere valgalal,“ ütles Eestimaa Looduse Fondi mereprogrammi juht Aleksei Lotman. „Eestis on väga tublisid tegijad, keda siin julgustaks kandideerima. Senine kogemus on näidanud, et ega Eesti talunik liiga aktiivne enda nutikaid lahendusi kiitma pole. Kuid nii mahe- kui tavatootjate seas on meil kindlasti selliseid, kelle keskkonnasõbralikke lahendusi võiks laiemalt tunnustada,“ lisas Lotman.

Eelmine Läänemere-sõbraliku taluniku tiitel anti välja 2021. aastal. Eestis pälvis selle tunnustuse Airi Külvet Puutsa talust Jõgevamaal. „Minu tegutsemine on vahetult seotud looduskeskkonnaga, kus iga päev tegutsen. Ilma toimiva tervikliku ökosüsteemita ei ole võimalik jätkusuutlikult kvaliteetset toitu toota. Loodan, et järjest enam meie kohalikke põllumajandustootjaid seda mõistavad ja julgevad nii sellel konkursil kui ka mujal enda häid praktikaid jagada,” ütles Külvet.

Põllumajandusel on suur mõju meie loodusele ja veekeskkonnale. Kui põllumajandusmaadelt leostub vette taimetoitaineid (nt lämmastikku ja fosforit), jõuavad need lõpuks meie siseveekogudesse ja ka Läänemerre, põhjustades eutrofeerumist ehk sinikute ja taimede ülemäärast kasvu. Biomassi lagunemine toob kaasa hapniku puuduse (nn surnud tsoonid) mere sügavamate osade põhjalähedases vees ja veekvaliteedi halvenemise kogu meres. Inimestele on see tajutav sinikute ja vetikate vohamisena, mis võib ohustada ka tervist. Senised meetmed lämmastiku ja fosfori ärakande piiramiseks ei ole terves Läänemere piirkonnas olnud piisavad, mistõttu mere seisund on endiselt kehv.