Hanede põllukahjustused võivad ulatuda 20 miljoni euroni

Kohtumisel tõdeti, et viimase viieteistkümne aasta jooksul on hakanud suurenema kevadrändel olevate haneliste arvukus ja nendega seotud kahjud. Samuti on tänaseks selgunud, et nende aastate jooksul on märkimisväärselt suurenenud põllumeeste poolt registreeritud haneliste kahjud. „Tekkinud olukorra leevendamiseks on põllumajandustootjate organisatsioonid korduvalt pöördunud Keskkonnaministeeriumi poole ettepanekuga lubada kevadine heidutusjaht, kuna teiste heidutusvahendite mõju on piiratud või ammendunud,“ selgitas Kreen.