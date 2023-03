Kuressaare kutsub loodusfestivalile

Eesti Looduskaitse Selts (ELKS) koostöös Keskkonnaametiga kutsub kõiki rohelise mõttelaadiga ja keskkonnast hoolivaid inimesi loodusõhtute maratonile. Kolmel päeval oodatakse loodushuvilisi loodusõhtutele Keskkonnaameti saali, kus looduse aasta tegihad saavad kõigile huvilistele tuttavamaks. Eesti Orinitoloogiija Ühingust Margus Ots tutvustab aasta lindu auli,Ants Animägi RMK-st räägib aasta puu, hariliku männi hingeelust ja taimeökoloog Mari Lepik tutvustab oma ökoloogiatunnis kuidas õhusööjast taimed rohusööjaist kasu saavad.

„Eesmärk on inimeste tähelepanujuhtimine sellele, kui ilus ja roheline on meie Kuressaare. Tõstame meie kuressaarlaste keskkonnateadlikkust läbi linnipesakastide meisterdamise. Õpetame Kuressaare noortele lindude elupaikasid tundma ja kombeid märkama,” selgitas Keskonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Mahe Metsalu, miks loodusfestival toimub just Kuressaares.

Kuressare lossipargis toimub teisipäeval avastusretk kevade äratundmiseks. „Linnapark on koht, kus loodus ja inimene saavad kokku. Vana pargi loodusväärtus on liigilise ja maastikulise mitmekesisuse näol elupaigakogum erinevatele organismidele. Kuressaare lossipargi elurikkus on suur, siin leiab lisaks puit - ja rohttaimedele haruldasi liike nii sammalde, samblike putukate, haudelindude kui ka käsitiivaliste hulgas," rääkis tunnustatud Kuressare lossipargi tundja ja loodusgiid Katrin Reinhold.

Kuressaare I loodusfestivali lõpetab meeldiv ood kaunitele kunstidele. Kuressaare muusikakooli kammersaalis toimub reedel kontsert „Tähediamandid”, kus ettekandele tuleb muusik Eva Mitreikina autorilooming „Juhan Liivi laulud”. Juhan Liivile on omane looduslähedus, minimalism ja sagedased kordused. Kontserdil saavad Mitreikina kõlamaastikud Kadi Trave pillide ja poognatega imelise kooskõla. Taustaks saab näha Eva Mitreikina pildistatud jäätunud loodust.