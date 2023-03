Talirapsipõllu lõhn võib panna nina kirtsutama

Eelkõige tekib iseloomulik hais siis, kui raps on sügisel väga lopsakaks kasvanud, lehed saavad külmakahjustuse või on sademete tõttu vettinud ja kipuvad mädanema.

Maa Elu lugeja arvates on tema kodulähedane rapsipõld süüdi selles, et ümbruskonnas levib väljakannatamatu mädanevate taimelehtede lõhn, ja ta küsib, kui tervislik on elada „lõpnud roti” haisu sees ning mida teha sellise reostuse vastu.