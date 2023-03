Väetise hind kukub

Baltic Agro põlluväetiste tootejuht Mihkel Salum rääkis, et praeguseks on hind mõne kuu tagusega võrreldes märgatavalt alla tulnud. Lämmastikväetise hinnalagi oli mullu mais 1000 eurot tonni eest, detsembrist on aga hind allapoole liikuma hakanud ja nüüd 500 euro juures.

„See on gaasi hinda arvestades üsna adekvaatne hind praegu,” sõnas Salum. „Ma olen põllumeestele ikka öelnud, et vaadake gaasi hinda, kui see on umbes 40–50 eurot megavatt-tunni eest, siis on sobiv aeg osta. Meenutame, et kaks aastat tagasi jaanuaris oli gaasi hind 15–20 eurot megavatt-tunni eest, siis oli ammooniumnitraat hinnakirjas 210 eurot tonni eest.”