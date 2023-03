Nädala mõte ⟩ Ärge siis lubadusi unustage

Ilma tasuva töökohata pole maal miskit peale hakata, kulub ju kasvõi igapäevase tööle-kooli-koju transpordi peale rohkem raha kui linnas ja toidupoes on kaup linna ketipoodides pakutavast kallim. Seega on ülioluline, et maal oleks tagatud korralik internetiühendus, teed korras ja ühistransport tööl käimist soosiv.

Ühistransporti puudutavas valimisloos kiitsid kõik erakonnad heaks nõudetranspordi ellu kutsumise. Üle Eesti kolmanda häältesaagi kogunud reformierakondlane Kristen Michal kinnitas, et graafikud tuleks muuta sõitjatele sõbralikumaks, et need soosiksid maalt linna töölkäimist. Lisaks tuleks bussitransport sünkroniseerida raudteega, et ühelt teisele liikumine oleks sujuv, ning kindlasti on tulevikuteema nõudepõhine transport. Jõudu tööle selle elluviimisel.