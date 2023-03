Taluperemees: kas talu on veres või vaimus?

Tahaks uskuda, et talu määratluse kaotamine on toimunud teadmatusest, et selles ei peitu teadlikku ideed. Maaelu kohta otsuste tegijad on kahjuks urbaniseerunud põlvkondade esindajad, kes teevad otsuseid endi eellaste ja koduse kasvatuse ning poliitiliste suundumuste ja kultuuri mõistmise subjektiivse veendumuse käsul.

Lihtne on pareerida, et tegemist on emotsiooniga. Muidugi on see emotsioon, aga mitte ainult. Emotsiooni kägistamine ja mahalihvimine teevad inimese tundetuks tombuks. Rebenevad aegade sidemed, kultuurimälu lahustub.

Ilmselt on tegelikust maaelust ja aegade sidemest võõrdunud inimese jaoks normaalne, kui külades hakkavad reformimise tulemusel olema teeviidad: Nõgese tee 1.2. jne või Ohaka põik 1.2. jne.

Nimekorrastuste ja arutute reformide palavikus suletakse maal massiliselt raamatukogusid ja koole ning likvideeritakse sidekontoreid ka suurtes alevites. Reformituules väikevaldadest kokku kängitsetud suurvallad ääremail pankrotistuvad riburada.

Reformijad aga tunglevad häbi tundmata enda piruka manu tagasi.

Olen pöördunud taluperemeestele korraldatud promokoosolekutel uute võimuletulnute poole kolmel korral järjestikku ja põhjalikult ettevalmistunult küsimuses, kui solvav on olnud omaniku tahte vastaselt kinnistu nimetusest riiklikus aadressiregistris määratluse talu kustutamine.

Alati on taluperemehed ja taluperenaised aplausiga kinnitanud, kui hingetorkiv see tegu neile on, ja alati on ministrid lubanud, et…

Julgen arvata, et kui austatud Vabariigi President, härra Alar Karis oleks teadnud, kui armas olnuks tunnustatud taluperemeestel ja taluperenaistel näha presidendi kantseleist tulnud kirjal sõna talu, palunuks ta seda kantselei töötajal käsitsi kirjutada.

Alati on võimalik viga parandada, kui selleks on arusaam, tahe ja austus.