Taimsete valkude väärindamisel on puudu üks tähtis komponent

Sordiaretuse seisukohalt võib öelda, et olemasolevad sordid sobivad juba praegu valgu tootmiseks hästi, kuid paremate tulemuste saamiseks võiks sordiaretuses silmas pidada mehaaniliseks lahtiharutamiseks sobiva koostise ja struktuuriga terade saamist. Valgu eraldamist soodustavad sitkem kiudaine ja suuremad tärkliseterad väiksema tugevusega terades.

Taimsest valgust toodete valmistamiseks on Eestis olemas kolm tähtsat komponenti: põllumehed, kes kasvatavad valgurikkaid kultuure oma põldude külvikordades, tootjad, kes on valmis tarbijale taimseid tooteid pakkuma, ja teadlased, kes on arendanud vajaliku tehnoloogia.