Ürdivann võib viia unetuse või ravida külmetust

Vahel on hea lõhnaga taimedest vann ka lihtsalt mõnus ja meeleolu parandav ajaviide. Kasulik on neid protseduure teha peale pesemist, kui nahk on puhas ja valmis taimedest saadavaid aineid omastama. Vanni jaoks tuleb valmistada ürditõmmis. Suure vanni jaoks kulub vähemalt kilo värskeid või 250–300 g kuivatatud taimi. On kasutatud ka taimejääke, näiteks kummeli või lavendli varsi ja lehti.