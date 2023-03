Looduskosmeetika tootja kolis tootmise kodutalust Tapale

Kodupliidil seebikeetmisega alustanud ettevõtte asutaja Marit Tiits sõnas, et algselt oli plaan ehitada uus tootmishoone, aga kui kulud kokku löödi, ulatus summa miljoni euroni ja ülegi. See oleks liiga suur finantskohustus olnud. „Juhuslikult oli siin Tapal väga soodsa hinnaga saadaval endine leivatehase hoone ja käisime vaatamas. 3000 ruutmeetrit annab vajaliku laienemisruumi. Panga abiga ostsime, aga see on meie oma. Siin saame ikkagi laieneda etapi kaupa,” rääkis Tiits.

Esialgu otsiti ruume Harjumaalt, et saaks olla lähedal kodutalule, ent sealkandis on kruntidel kõrged hinnad ja nii laiendas Tiits otsinguid üle Eesti. Tapa tundus hea valikuna ka seetõttu, et see on raudteeühenduse sõlmpunkt Eestis. „Meie perel on ka maamaja Tapa vallas, seega pole piirkond meile võõras,” lisas Tiits.

Hoone ei ole sugugi kehvas seisus, sest praeguse lao ja tootmise osa ehitas endine omanik alles 2015. aastal. Remontida ja laiendada on tulnud vaid kontori osa ja seal on plaanis ehitusega edasi minna. Praegu jäi seebitootmine veel kodutallu, sest sinna sai just uus liin rajatud.

Osa töötajaid on Tapale kaasa toodud, osa Tapalt juurde palgatud. Püsivaid töötajaid on kuus. Lisaks käib Tapal veel kuus töötajat vastavalt vajadusele, kes muidu töötavad kodukontoris või Liival tootmistalus. „Kaasatulnud õpetavad kohalikke üleminekuperioodil välja. Eks aeg korrigeerib. Pikem perspektiiv on, et saaksime Tapa vallas olla hea tööandja,” kinnitas Tiits.

Kasvav ettevõte