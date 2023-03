Metsaomanikud: on viimane aeg valmistuda lindude pesitsusajaks

„Erametsaomanikud üldiselt väldivad lindude pesitsusajal suuremahuliste raietööde tegemist, ent mõningatel juhtudel – eelkõige pinnasest tulenevate eripärade tõttu – ei ole võimalik seda sajaprotsendiliselt siiski edasi lükata,“ selgitas Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun. „Sellistel puhkudel on eriti oluline, et metsaomanik mõtleks aegsalt ette, kuidas pesitsejaid oma tegevusega võimalikult vähe häirida.“

Erametsaliit on avaldanud oma kodulehel erametsaomanikele soovitused pesitsusaegsete raiete korraldamiseks, et vajalikke töid linnusõbralikult korraldada.

Kõige ajakriitilisem on meeles pidada, et kui raiet ei ole võimalik edasi lükata ja see eeldab võsa või alusmetsa eemaldamist, tuleks seda teha kohe, sest pesitsusperioodi alguseni on jäänud loetud nädalad.