Loodusvaatlustega saavad teadusesse panustada igas eas loodushuvilised

Imetajaliikide vaatlusi on Tiiu märkinud seni üles küla ja aasta täpsusega liikide kaupa erinevatele paberitele. Nüüd, kui Keskkonnaagentuur on alustanud uue Eesti imetajate atlase koostamisega, on Tiiul suur soov, et ka need vaatlused andmebaasi jõuaksid.