Looduskalender ⟩ Linnud pööravad nokad kodu poole

Sinilille nupukesedki vaatavad rannikul korraks päikesele silma, aga poevad siis taas oma kaitsva karvakasuka sisse ja tõmbavad lumeteki üle pea. Lumikellukesed tilisevad vaikselt lume all edasi.

Esimesed kevadekuulutajad rabas, tupp-villpea õisikupintslid vajuvad sügavale valge lõuendi alla. Kevad ei saa veel tulla, öö on pikem kui päev.

Kudru-kudru-kudru

Küll ta tuleb. Metsas tuleb nüüd jälgida kuusepuid: kui okkad lumele pudisevad, siis on kolme nädala pärast suurt üleujutust oodata.

Linnud on piiri taga

Tartus on lund paarikümne sentimeetri jagu.

Kummalisel kombel on see kevad kohe meie piiri taga. Lätimaa loeb juba saabuvaid rändlinde, meie ainult neid hullukesi, kes vahel päikeselisema ilmaga lennukaartel piiri pidada ei oska.

Kuldnokad ja lõokesed käivad meid vaatamas. Elurikkuse andmebaasi on aga juba märtsikuus kirja saanud üks Supilinnas laulnud metsvint, rohevindid rõkkavad Tartus samuti ennastunustavalt. Ja üks linavästrik käis sabaga Saaremaal jääd lõhkumas, aga see läti rahvuslind on nüüd kindlasti õnnelikult lõunanaabrite juures tagasi.