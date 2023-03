Soome keelas linnugripi tõttu kodulindude õues pidamise

„Euroopa mandril on alates 2020. aasta sügisest levinud laiaulatuslik linnugripi epideemia," ütles Soome Toiduameti vanemteadur Niina Tammiranta Yle.fi-le . Nakatunud lindude arv kasvab kevadrände ajal ilmselt veelgi, mistõttu on Soomes mai lõpuni kodulindude õues pidamine keelatud.

Viimase 20 aasta jooksul on Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) registreerinud ligi 900 linnugripi juhtumit inimestel, millest pooltel juhtudel on nakatumine lõppenud surmaga. Nakatutakse peamiselt otsesel kokkupuutel haige linnuga või saastunud keskkonnaga, kuid WHO andmetel ei ole tegu haigusega, mis kanduks inimesele üle väga kergelt.