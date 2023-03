Raplamaal tuvastatud linnugripi tõttu on ohutsoonis 30 linnupidajat

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaolu osakonna juhtivspetsialisti Anne-Ly Veetamme sõnul tuvastati nakatunud talus lindude gripi tüvi H5N1, mis põhjustab lindudel rasket haigestumist ja suurt suremust. „Linnupidamise kohale, kus peetakse ca 130 lindu on seatud kitsendused. Kõik linnud hukatakse ja linnupidamise ruumides teostatakse täielik puhastus ja desinfektsioon,“ kirjeldas Veetamm.

PTA teostab järelevalvet kõikide linnupidajate üle, kes jäävad lindlast kuni kümne kilomeetri raadiusesse. „Meile teadaolevalt on kümne kilomeetri raadiuses 30 linnupidamishoonet. Lisaks lindude seespidamise kohustusele tuleb järgida kõiki bioturvalisuse nõudeid, mis on vajalikud tõkestamaks lindude gripi laialdasemat levikut,“ kirjeldas Veetamm.

Kuna Eestis nagu mujal Euroopas levib jätkuvalt lindude gripp ning tuvastatud on uus taudikolle, siis on oluline, et kõik linnupidajad suhtuksid väga hoolsalt bioturvalisuse meetmete täitmisesse.