Loodusrekordid: Euroopa vanim naarits elas Tallinnas

Rekord nr 15. Vanim Euroopa naarits

Tallinna loomaaia naarits Milla elas 10 aastat ja 8 kuud: sündis 21. mail 2001 Poznanis ja suri 2. veebruaril 2012. Teised naaritsad pole meie loomaaias kümne aasta künnist ületanud, nii vanaks elabki üks naarits vaid loomaaias. Pisikesel kiskjal on looduses omajagu vaenlasi, samuti teeb oma töö karm ja külm talv.

Rekord nr 16. Eesti suurim polder

Ligemale 2000 hektari suurune Audru polder loodi 1938. aastal. Polder on kuivendatud ala, mis asub tavaliselt naaberveekogust madalamal. Poldreid leiab meil suuremaid ja väiksemaid ning need on enamasti rajatud pärast teist maailmasõda. Poldrid ulatuvad mõnesajast hektarist kuni paari tuhande hektarini ja Eestis neid väga palju ei ole.