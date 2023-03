Loodusrekordid: just nii vana oli Eesti vanim tuur

Rekord nr 17. Eesti vanim tuur

45aastane tuur püüti Suurest väinast 1996. aastal. Isegi suure kala kohta kõrge vanus, mis kinnitab, et see kala võib meil üpris vanaks elada.

Rekord nr 18. Eesti tihedaim kivikülv

Aegna saarel on palju eri suurusega rändrahne ja neist moodustubki Eesti kõige tihedam kivikülv. See pole küll kuigi suure pindalaga, kuid tiheduse poolest paistab silma. Saare peal asumine teeb kivikülvist tähtsa turismiobjekti. Seal on 23 kaitsealust suurt kivi ja kümmekond väiksemat, kõik asuvad 170 x 140 meetrit suurel maalapil.