Botaanikaaias avati orhideenäitus

Näitusel eksponeeritud orhideede õite suurus varieerub nööpnõelapea suurusest peopesasuuruseni ning värvide valik puhasvalgest mustjani. „Orhideede eluviisid ja õied on sedavõrd kummalised, et sageli tundub, nagu oleks loodus nende taimede loomisel lasknud käiku kogu oma fantaasia. Ometi pole siin midagi tehtud uisapäisa, iga õie pisimagi detaili loomiseks on olnud oma põhjus,” ütles Tallinna Botaanikaaia vanemaednik ja orhideekollektsiooni kuraator Eevi Siibak. „Kõik need täpikesed, karvakesed, triibud ja hullutavad aroomid on looduslikel liikidel mõeldud tolmeldajate ligimeelitamiseks.”