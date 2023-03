Miks ei või Egiptusest õuna või Gruusiast juustu kaasa tuua?

Reisija pagasis olevatele toodetele kehtestatud keelud ja piirangud näevad ette, et väljastpoolt Euroopa Liitu Eestisse reisides ei tohi pagasis sisalduda näiteks vorsti, sinki, lihakonserve, juustu, pekki ega pelmeene. Isegi pagari- ja pastatoodete puhul tuleb jälgida, et need ei sisaldaks liha; piima või muna võivad sellised tooted sisaldada, kuid sellisel juhul peavad tooted olema toatemperatuuril säilitatavad.

Küsimuse puhul, milliseid puuvilju on lubatud kolmandatest riikidest koju tuua ilma fütosanitaarsertifikaadita, ajas segadusse sõna „fütosanitaarsertifikaat“, sest inimesed ei teadnud selle tähendust. Olgu öeldud, et fütosanitaarsertifikaat on dokument, mis tõendab taimetervise nõuetekohasust ehk seda, et taim või taimne saadus on taimehaigustest ja -kahjuritest vaba. Pihlaka sõnul vastati mainitud küsimusele kõige rohkem, et ei mingeid. „Paljude jaoks oli kõige suurem üllatus see, et õuna ei või kolmandatest riikidest kaasa tuua,“ räägib piirikontrolli osakonna juhataja. „Ka apelsinidega mindi alt, sest neidki ei või väljastpoolt ELi Eestisse tuua taimekahjurite ja taimedele ohtlike haiguste tõttu,“ lisab ta.