Maaülikoolis vaetakse loomakasvatuse hetkeseisu

Tervislik ja ohutu toit muutub inimeste jaoks järjest olulisemaks. Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi juhataja Toomas Tiirats ütles, et sellel konverentsil tutvustatakse eri aspekte tervikahelast, kuidas tagada tervisliku toidu jõudmine põllult või laudast inimeste toidulauale.

"Toiduohutus algab sealt, kus ja kuidas toit kasvab – ümbritsev keskkond peab olema võimalikult puhas ja tervislik. Toidu kvaliteeti mõjutab ka loomade heaolu ja tervis ning seejärel tulevad toidutootmise ja toiduhügieeni küsimused. Maaülikooli kui biomajanduse teadmuskeskuse tugevus on see, et meie teadlased tegelevad kõikide nende teemadega ja jõuavad siin ka uute avastuste ja lahendusteni," tõdes Tiirats.