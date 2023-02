Kalamehed saavad taotleda erakorralist toetust

Toetuse taotlusi võetakse vastu kuni 7. märtsini. Vooru eelarve on 2 180 000 eurot.

Toetust saavad taotleda isikud, kellele Maksu- ja Tolliameti poolt on 2022. aastaks väljastatud aktsiisivabastuse luba kutseliseks kalapüügiks kasutatava diislikütuse ostmiseks ja taotleja diislikütusekulu on selgelt seostatav tema kalapüügitegevusega.

Toetuse määr on 100 protsenti. Kui taotleja on suurettevõtja, arvestatakse toetuse suuruse määramisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 I lisas sätestatud toetuse määra, mis on käesoleva vooru puhul 80%.