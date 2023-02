Looduskalender ⟩ Vehklevad virmalised

Metsakuked ja -kanad

Põnev on praegu jälgida metsakanasid. Kaja Kübar ütleb, et laanepüüd on veel talvises olekus, ta nägi korraga viite laanepüüd. Linnakanadega on asi aga segasem, nägin kahte nurmkana mööda vuristamas, tea, kas on neil juba armusidemed või ongi neid nüüd nii vähe alles jäänud. Naistepäeva vabal päeval käisime vanasti tedrevaatlusonni ehitamas, see oli raudpoltkindel päev selleks, et näha, kus tedremäng toimub, sest lumi oli neis paikades tiivatriipe täis. Tagasi saabunud talvekülm ehk natuke nende hoogu sel aastal pidurdas, aga suusatades tasub asja uurima minna.

Lund on vallidena. Foto: Kristel Vilbaste

Lumeviijad luiged

Sisemaal on küll suur lumi, aga rannaaladelt läheb lumi linnutiivul. Kui juba lauluiged lennus on, nagu praegu rannikul, siis on lume sulamine lähedal, võibolla näeme suuremat sooja juba täiskuu ajal järgmisel teisipäeval, täiskuu on ilmamuutja. Ja loota on, et sel aastal tuleb meil aprillis jälle üle hulga aja ka üleujutusi. Lund jätkub ja maapindki on pealt keltsa külmunud.

Hülgelaidudel on sünnipäevapeod

Kurb on, et sel aastal ei näe me kaadreid Looduskalendri hülgekaamerast. Eelmise kevade tormituuled purustasid kogu süsteemi ja uut pole suudetud osta ja üles seada. Aga praegu näeksime seal mõnusaid valgeid rasvarullikesi – hallhülgepoegi, kes emalt süüa manguvad. Väinamerel on sündinud ka viigerhülgepojad ja hoiame pöialt, et suured tormid neid koos jääga randa ei too.