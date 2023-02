Maaeluministeerium tunnustas teenetemärgiga 18 inimest

Maaeluminister Urmas Kruuse rääkis, et hoolimata sellest, et viimased aastad on meile koroonakriisi ja Ukraina sõja taustal kive teele veeretanud on hea tõdeda, et meil on hea inimesed, kes sellest hoolimata oma tegevusega jätkanud. „Tuleb tunnustama neid inimesi, kes panustavad meie maaelusse ja viivad Eestit oma töökusega edasi ning hoiavad kokku,“ rääkis minister. „Teenetemärkide andmine on vähim, mida saame anda neile tublidele inimestele,“ lisas ta.

Maaeluministeeriumi teenetemärgid antakse üle kahes klassis: kuldne ja hõbedane. Kuldne teenetemärk antakse silmapaistvate teenete eest ministeeriumi valitsemisala valdkonna arendamisel. Hõbedane teenetemärk antakse tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga või eduka tegutsemise eest ministeeriumis, valitsemisala valitsusasutuses, hallatavas riigiasutuses või ministeeriumi valitsemisala valdkonnas.

Aktusel tunnustas Maaelu Edendamise Sihtasutus parimaid karjakasvatajaid. 2022. aasta parim piimakarjakasvataja on Leo Hansen ja parim lihaveisekarjakasvataja Airi Külvet.

Teenetemärgid 2023

Kuldmärgid

Eve Külmallik

Ta on töötanud Maaeluministeeriumis alates 2005. aastast. Tal on suured teened kalanduse ja vesiviljeluse valdkonna teadus- ja haridustöö edendamisel ning rahvusvahelise koostöö arendamisel. Ta on aktiivselt ja tulemuslikult osalenud kalanduspoliitika kujundamises ning valdkonna teadus- ja arendustöö, innovatsiooni ning teadmussiirde korraldamises. Ta on märkimisväärselt aidanud kaasa sektori konkurentsivõime tõstmisele. Ta on hinnatud kolleeg, professionaalne ametnik ning tunnustatud ekspert oma valdkonnas.

Ilme Tupits