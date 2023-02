Keelatud umbrohutõrjevahendite vette sattumise mõistatus sai lahendatud

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik Ann Riisenberg rääkis, et pikka aega oli selgusetu, kust jõuavad meie vette taimekaitsevahendite toimeaine kloridasoon ja selle laguprodukt kloridasoon-desfenüül. Euroopa Liidus on neid aineid sisaldavad umbrohutõrjevahendid keelatud juba 2014. aastast.

Ka Maa Elu kirjutas 2020. aastal, kuidas Olustvere allikas on pakkunud tõelise mõistatuse. Sealt on juba mitu aastat leitud kloridasoon-desfenüüli jääke – umbrohutõrjeks kasutatud kloridasooni laguprodukti. Seda kasutati möödunud sajandi lõpus Eestis laialdaselt näiteks suhkrupeedipõldudel.

Uuring kinnitas, et kloridasooni ja kloridasoon-desfenüüli allikaks on pinnasesse kogunenud jääkreostus.

„Uuring kinnitas, et kloridasooni ja kloridasoon-desfenüüli allikaks on pinnasesse kogunenud jääkreostus,“ ütles Riisenberg. „Pärit on see aastakümnete tagusest laialdaselt levinud peedikasvatusest, kus kloridasooni kasutati umbrohutõrjevahendina.“