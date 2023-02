Kalatoodetega saab ­Eesti inimesi toita ka siis, kui meid peaks tabama tõsisem toidukriis

Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsleri Siim Tiidemanni sõnul kutsub ministeerium alati ettevõtjaid üles uuendama ja muutma tootmisprotsesse efektiivsemaks. „Samas on näha, et maailm muutub iga päevaga väga kiiresti, seetõttu oleme loonud esmakordsed toetused, et kalandussektorit aidata,” ütles ta.

Murelapsed kallis kütus ja elekter

Tiidemann nentis, et toetusmeede kutsuti ellu, kuna Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist võimaldati seda tüüpi abi andmist. Kalanduse ümarlaudadelt selgus, et Vene agressiooniga Ukrainas seotud sisendihindade kasv on kõige suurem kulukomponent, mis sektorile raskusi põhjustab. Kõige enam kurdeti kütuse ja elektri kallidust, millest tulenevalt riik just nendes kahes kategoorias kulusid hüvitab.