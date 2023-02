Eesti Looduse peatoimetaja sai Vikipeedia sõbra aunimetuse

Botaanikuharidusega Toomas Kukk on üks Eesti paremaid taimetundjaid ja tema sulest on ilmunud arvukalt teoseid nagu näiteks “Eesti taimede kukeaabits”. Talle ei ole võõras ka Vikipeedia muutmine, kus ta on kirjutanud või kohendanud mitmeid artikleid taimedest ja isikutest. Vikipeedia sõbraks nimetamisega soovitakse esile tõsta tema tuge veebientsüklopeedia tutvustamisel laiemale publikule.