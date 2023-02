Loomakasvatajaid oodatakse osalema keskkonnahoidliku silotootmise pilootprogrammis

„Uue ÜPP raames on tugevalt esile kerkinud keskkonnahoiu teemad. Seetõttu on eriti tähtis, et põllumajandusettevõtted teaksid innovaatilisi töövõtteid ja teaduslikke lähenemisi. Hea võimalus neist teadmistest ja kogemuste jagamisest osa saada on osaleda rahvusvahelistes projektides. Vähetähtis pole ka koostöö eri riikide loomakasvatajate vahel ja heade kontaktide sõlmimine edaspidiseks,“ tunnustas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esimees Ants Noot koja uudiskirjas rahvusvahelise projekti avamist.