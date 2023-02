Küsime spetsialistilt: ⟩ Kas antikehadega metssiga on koduseale ohtlik?

Vastab PTA loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialist Helen Prommik:

Nii kodu- kui ka metsseal tekivad 7–10 päeva pärast Aafrika seakatku viirusega kokkupuutumist antikehad. Antikehade leidmine näitab seda, et sea immuunsus oli tugev või on viiruse doos olnud liiga väike ning siga on nakkuse üle elanud ja organism on hakanud tootma viirusvastaseid kaitsekehi. Need antikehad võivad sea veres olla päris pikka aega, isegi terve sea elu.