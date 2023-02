Viljakasvatajad loodavad taliorastele soodsat ilma

„Sobiv sort, viljavaheldus, piisav kogus toiteelemente, külvipinna hea ettevalmistamine ja tööde võimalikult õige­aegne ajastamine võiksid olla hea talvitumise eeldused lootuses, et ka ilmataat teeb põllumehega koostööd,” möönis Kaeval.

Kaeval lisas, et kõige rohkem võivad taliviljadele kahju teha kevadised külmakergitused, mis külmade ööde ja päikeseliste päevade vaheldudes rebivad katki taimede juured.

„Suurem oht on selline, kui lund ei ole ja tulevad kümnekraadised külmad, siis see kisub taimejuuri ja kahju on suurem,” möönis Lepp.