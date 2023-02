Nädala mõte: valiks seekord riiki juhtima päris inimesed

Elukutselistest poliitikutest saab ju aru, nemad teevad kõik selleks, et heapalgaline töökoht säiliks. Aga mis on meie, häältejagajate huvi valimistega seoses? Ikka see, et enda elu paremaks läheks. Ehk oleks siis õige aeg valida riiki juhtima need, kes on ise kogenud seda, mille kohta otsuseid langetada vaja.