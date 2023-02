Loodusrekordid ⟩ Eesti jämedaima tamme ümbert üksi kinni ei saa

Rekord nr 13. Jämedaim harilik tamm

1999. aastal mõõtis Hendrik Relve Võrumaal Urvaste külas Tamme-Lauri tamme ümbermõõduks 821 cm (mõõdetud 1,3 meetri kõrguselt). Harilik tamm, mis meil väga vanaks kasvab, teeb seda aeglaselt, ent jämedad ja vanad tammed pole meie looduses haruldased ja neid leidub nii vabas looduses kui mõisaparkides. Rekordpuu on ühtlasi meie põlislooduse üks sümbol ja selle tiitli auga välja teeninud.

Rekord nr 14. Tähtsaim ja suurim märgala

1957. aastal rajatud Matsalu looduskaitseala on 1976. aastast Ramsari konventsiooni rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimestikus. Kogupindalast (488 ruutkilomeetrit) on maismaad 224,6 ja merd 264 ruutkilomeetrit. Ulatuslikele roostikele lisaks on seal umbes 50 meresaart.