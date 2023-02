Valimised ⟩ Kandideerijad vastavad, kuidas Eesti toidutootmine elus hoida

Karel Kuningas, Parempoolsed: Eestis toodetud toit on kvaliteetne sõltumata sellest, kas ta on öko või mitte. Mahetoodang on bränditoode ja nagu bränditooted ikka, on ta vajalik turu mitmekesistamiseks, aga me ei tohiks minna seda suruma toidulauale kui ainumõeldavat tootmisviisi. See kannab endas valesignaali tarbijale ja justkui alavääristab traditsioonilist toidutootmist. Unustatakse ära, et kuna mahetoodangut on tootmisühiku kohta vähem – saaki saadakse hektari kohta vähem –, siis sama koguse toodangu tootmiseks kasutatakse kõiki muid ressursse rohkem. Enamasti on selleks diislikütus. Kui nisusaak kukub 8 tonnilt hektarilt näiteks 4 tonnile hektarilt, siis põletatud diislikütuse kogus ei vähene kaks korda. See ei kuku isegi mitte kolmandiku võrra, vaid veel vähem. Selles näites tarbime me mahetoodangu näol suuremat kogust diislikütust kilogrammi jahu kohta.

Foto: Erakogu