Põllumajandustehnika müüjad: aasta oli segaste aegade kiuste edukas

Peetri Talutehnika OÜ tegevjuhi Indrek Pungari sõnul on masinate müük igal aastal kasvanud, ka aastal 2022. Jätkuvalt on inimestel huvi soetada väiketraktoreid ja väiksemat sorti tehnikat. „Paljud on tagasi pöördunud maaelu juurde, toimetatakse moodsa ja efektiivse väiketehnikaga eelkõige oma ettevõtte või maakodu vajadusi arvestades,” ütles ta.