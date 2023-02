Uus teadusasutus pani kahed teadmised ühte patta

Nõuandeteenus, muld, koolitused

Mis uusi mõtteid uuel asutusel on? „Oleme küpsetanud mõtet, et METKist võiks saada Eesti põllu- ja maamajandusliku teadmussiirde ja innovatsioonisüsteemi keskus (n-ö AKIS-keskus, ingl kl agricultural knowledge and innovation system – toim). Selle eesmärk on nii teaduspõhise teadmuse loomine kui ka teenuste pakkumine, et luua uut väärtust, kasvatada põllumajanduse ja toidusektori konkurentsivõimet ning innovatsioonivõimekust. Selleks korraldab METK seminare, koolitusi, infopäevi, tuues kokku eri osapooli, vahendades nõuandeteenuseid ja koolitades nõustajaid. Võib-­olla nimetame AKISe veel ümber, head eestikeelset nime sellele terminile veel ei ole,” rääkis Koorberg.