Ananass aitab kaalu langetada

Teadlased on kindlaks teinud, et ananassi mahlas sisalduvad ained aitavad tselluliidi vastu, seega on taim nüüd populaarne ka kosmeetikatööstuses. Rahvameditsiinis on täheldatud ananassi pigmendilaikude kadumist soodustavat toimet. Samuti sisaldab ananass valke lõhustavaid fermente ning seedimist soodustavat, verd puhastavat ja vererõhku alandavat bromeliini. Nii aitab ananass vältida südameinfarkti, tromboosi ja insulti.

Ananassi tuleks süüa koos südamikuga, sest bromeliini leidub just seal kõige enam. Bromeliin on ananassis olev valke seediv ensüüm, millel on võime hävitada vähirakke, jättes terved rakud samaaegselt puutumata. Ainet leidub nii viljalihas kui säsis.

Värskes ananassis sisalduva ja valkusid lõhustava ensüümi bromeliini ümber on viimasel ajal tekkinud väljamõeldisi selle võimalustest lõhustada organismis rasvu ja ravida rasvtõbe ilma vähekalorilisele toidule üleminekuta. See ei olevat siiski nii, kuna bromeliin ei mõju rasvadele ja hävineb kiiresti soolestikus.

Austraalias asuva Queenslandi meditsiiniuuringute instituudi teadlased kinnitasid, et ananass ja eriti selle kiuline südamik sisaldab vähivastaseid koostisaineid. „Me avastasime, et mitmed viljas olevad proteiinid takistavad vähirakkude arengut. See võib teha elu kergemaks inimestel, kes kannatavad rinna- ja kopsuvähi käes,” rääkis uurimisrühma juht dr Tracey Mynott.

Seedehäirete korral soovitatakse regulaarselt juua enne sööki klaas värsket ananassimahla või süüa lõik värsket ananassi. Päikese käes kuivatatud ananassi tuleks süüa mitu lõiku.