Linnaküülikute põnevast elust ja elu mõttest

Põhitoiduks hein

„Küüliku põhitoiduks on hein, kõik muu on lisatoit,” ütles Neemre. Tänu heina hekseldamisele pole küülikul ohtu ka vampiirisündroomiks, mis tekib siis, kui ta heina ei saa ja hambad kasvavad nagu kõverad mõõgad pikalt suust välja. Heinale lisaks võib Neemre sõnul neile anda kvaliteetset kuivtoitu, mida müüakse igas suuremas lemmikloomapoes. „Maiustusena meeldib küülikutele kuivatatud leib ja sai, kuid seda ei tohiks pakkuda liiga tihti. Kevadel võib puuri panna värskeid õunapuu- või haavaoksi, mille koor küülikutele maitseb ja mis on kasulik hammastele,” märkis Neemre. Väikeses koguses võib anda kapsast ja porgandit, liigtarbimisel võib see seedimisele kahju teha. „Kui märkate kõhulahtisust, tuleks värskete puu- ja juurviljade andmine ajutiselt lõpetada.”

Heina ostmise arvelt ei maksaks kokku hoida ka siis, kui see teil lausa hoovis vohab. Tuleks meeles pidada, et takjaid ja ohakaid küülik ei söö, lisaks võib teie heina seas olla taimi, mis on küülikule mürgised. Samas, kui küülikupuur on suvel õues või on küülikule püstitatud aedik, saab ta sealt ka ise värsket manti. „Aedik võiks olla pealt kaetud, sest vares võib vabalt kääbusküüliku jalgade vahele võtta ja ära viia,” teadis Neemre. Lisaks ähvardavad küülikuid eelmainitud kärbid, rebased ja ilvesedki. „Aedik peaks olema püstitatud nii, et küülikud end selle alt läbi ei saaks kaevata ning üle selle kalpsata, lisaks võiks seal neile ka varjualune olla,” mainis Neemre.