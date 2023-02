Välismaalt ⟩ Suurbritannias otsitakse piimavlogijat

Harrison & Hetheringtoni (H&H) algatatud konkursil võivad osaleda kõik kuni 18-aastased briti noored, kes on mingil moel põllumajandusega seotud, kirjutab FarmingUK. Võistlustööd tuleb esitada vlogidena ehk videoblogidena, mille pikkuseks on maksimaalselt viis minutit. Vlogide eesmärk on tutvustada algklassilastele, kuidas valmib nende joogipiim.