Looduskalender ⟩ Allikad on vett täis

Tihasesümfoonia

Linnumehed teatavad üksteise võidu, et Saaremaal on aina enam sookurgi ja hallhanesid. Hallhaned ei tule suurte parvedena, nagu lauk- või rabahaned vaid rõõmsalt kohe paaridena. On aastaid, kui hilistel munapühadel neil juba munad pesas on. Aga kohal on ka kiivitajad ja õõnetuvid, Tartusse on jõudnud kajakad ja künnivaresed. Tihased on nagu arust ära, nende laulu on päris põnev kuulata – ei ole see midagi puhas sitsikleit-sitsikleit, vaid rasvatihaste hulgas on tõeliseid rokkareid. Mõni helilooja saaks neilt päris põnevaid viise laenata. Ka põldvarblased, kes seni puhevil sulgedega põõsastes kükitanud, on nüüd väga häälekad, üks hüüab toidulaual sihvkasid süües „silps“ ja teine räästa all lumesulavett nilpsides „sulps-sulps“ vastu.