Eesti Puitmajaliit kritiseerib metsanduse arengukava menetlemise protsessi

Eesti puitmajasektor on pikalt kandnud Euroopa suurima eksportööri tiitlit, mille ekspordiosakaal on tugevalt üle 90% ning mille ekspordimaht on tänaseks ületanud poole miljardi euro piiri. Samal ajal on Euroopa Liidu rohe- ja digipöörde strateegiad loonud head eeldused, et Eesti puitmajasektori eksport võiks juba lähiaastatel kasvada miljardi euroni, võimaldades seeläbi oluliselt rohkem panustada nii riigi tööhõivesse kui ka eelarvesse.

Senimaani on konkurentsis püsimise taganud peamiselt kohaliku tooraine kõrgel tasemel väärindamine ja ka osavate inseneride ning ehitajate olemasolu. Kasvupotentsiaal on sektori pannud varasemast enam asetama rõhku uute ja atraktiivsete õppeprogrammide välja töötamisele, et tagada kvalifitseeritud tööjõu olemasolu. Viimast on hädasti vaja ka kogu ehitussektori tootlikkuse tõstmiseks. Kuid praegu riigikogus arutelul olevat metsanduse arengukava on erakonnad kasutanud poliitilisteks loosungiteks, seades puitmajasektori tuleviku ambitsioonid tõsisesse ohtu.