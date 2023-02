Ratsasportlased tunnustasid Ukraina hobuste aitamiseks loodud heategevusfondi

Rahvusvaheline fond, mille juures on algusest peale olnud eestlased Tatjana ja Martin Kiilo, on aidanud sõja tõttu raskustesse sattunud hobuseid nii varjupaikadega kui ka söötade, heina, tekkide ja palju muuga. Abi andmine Ukraina hobustele jätkub, kuid fond teeb tööd ka selle nimel, et sõjas hävitatud struktuur uuesti üles ehitatud saaks.