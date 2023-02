Amet sulges klientidega skeemitava e-poe

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) sulges jaanuaris ligipääsu Balt­invest & Partnerid OÜ e-poele www.baltagro.ee, mis müüs aiakaupu, paviljone, autotelke jms. „E-poe sulgemine on ette­võtlusvabaduse piirang, mis peab olema hoolikalt kaalutud ja põhjendatud. Seega on e-poele ligipääsu sulgemise puhul tegemist pigem harvade juhtudega,” selgitas ameti ettevõtluse osakonna jurist, kaubandusvaldkonna juht Hellika Teder. Tavapäraselt viivad kauplejad oma tegevuse järelevalvemenetluse käigus seadusega kooskõlla ja nii drastilisi meetodeid pole vaja kasutada. Aasta jooksul suletakse Eestis ligipääs vaid paarile e-poele.

Maa Eluga kõnelnud kahjukannatajad viitasid kõik sellele, et pood meenutab kahtlaselt mullu tarbijatega skeemitanud Directexpo OÜ e-poe innovativetools.ee käitumist. Võrreldes ettevõtete taustainfot ja veebipoodides avaldatud teavet, on ka Tederi sõnul tõenäoline, et tegemist võib olla Directexpo OÜ tegevuse jätkamisega. Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördus mullu selle ettevõttega seoses 181 tarbijat, kokku oli pöördumisi selle ettevõttega seoses koguni 231. Ka nende poele suleti ligipääs.

2021. aasta lõpus loodud Baltinvest & Partnerid OÜ juhatuse liige on Vladimir Mikhaylov. Directexpo juhatuse liige on Olga Mihhailova ning Maksu- ja Tolliametil on jaanuari seisuga ettevõtte suhtes üleval nõue suuruses 3873 eurot. Krediidiinfo andmetel on nõudeid lisandumas.