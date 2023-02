Eesti ajakirjanikke oodatakse kündmisvõistlusele

T-25 klass võeti kavva 2021. aastal, et anda hobikündjatele võimalus omavahel mõõtu võtta, tõsta huvi künnivõistluste ja nende kajastamise vastu. Vanatraktorite künnivõistlust on peetud kahel sügisel Olustveres samal ajal toimuvate rahvusvaheliste koolinoorte künnivõistlusega. Sel aastal peetakse need võistlused 23. septembril.

Just need võistlused sobivad harjutamiseks ka ajakirjanikele ning seetõttu kutsubki Kaspar Järvala Künniklubi ajakirjanikke võistlema, et 2024. aastal Vändras näidata suuremat künnimeisterlikkust.

Huvilistel tuleb endal leida traktor T-25 ja sobiv ader. Juhendajat ja künnikoolitust saab kokkuleppel Olustvere TMKst, Kaspar Järvala Künniklubilt Kehtnas ja põllumajandusfirmadelt.

Üks põhjus ajakirjanikke kündma kutsuda on tõsta nende teadlikkust künnivõistluse olemuse mõistmisel. Kindlasti on ajakirjanikul lihtsam künnivõistlustest kirjutada, kui on ise vähemalt ühe võistluse kaasa teinud. Seda võib võrrelda 20 aastat korraldatud ajakirjanike kümnevõistlusega, millel rekord­aastal 2001 osales 31 ajakirjanikku. Lisaks ajakirjanikele on oodatud ka toimetuste tehnilised töötajad.

Olustvere võistluste korraldajad soovivad tänavu näha põllul kündmas 25 vanatraktorit, nendest kolmandik ajakirjanikel.

2021. aastal võistles 11 kündjat, mullu 9, sest mitu traktorit langes tehniliste rikete tõttu enne võistlust rivist välja.