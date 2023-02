Loodusrekordid: Eesti vanim nahkhiir elas just nii kaua

Rekord nr 11. Suurim munakurn

Eesti Ornitoloogiaühingu pesakaartide järgi on avastatud suurim munakurn, 27 muna, tuttvardil ja seda kolmel korral. Suure munakurnaga linde, kes rohkem kui kümme muna munevad, ei ole meil just palju, üks näide on rasvatihane. Tuttvart on veelind, tema pesas on tavaliselt kümmekond muna.