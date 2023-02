Kandideerijad: tasuta bussi aeg on läbi, nõudetransport tulgu

Maa Elu uuris Riigikogusse kandideerijate käest, kas neil on ideid, kuidas maainimene lihtsamalt liikuma pääseks.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees, reformierakondlane Kristen Michal pakkus, et graafikud tuleks muuta sõitjatele sõbralikumaks, nii et see soosiks maalt linna töölkäimist. „Seda saab lahendada koostöös kohaliku ühistranspordikeskusega, kellel on vaba voli liine korraldada ja paindlikult ümber mängida,” seletas ta.

Kristen Michal, Reformierakond. Foto: Eero Vabamägi

Lisaks tuleks bussitransport sünkroniseerida raudteetranspordiga, ühelt transpordiliigilt teisele liikumine teekonna käigus peab olema mugav ja sujuv.

„Tulevikulahenduste juures tuleb kindlasti ka nõudepõhise transpordisüsteemi võimalusi kasutada, eesmärk ei pea olema vaid liinikilomeetrid, vaid kvaliteet reisija jaoks,” tõi välja Kristen Michal.

Saaremaa kogemus

Et just inimeste nõudest lähtuv bussiliiklus on meie tulevik, seda usub ka SDE ridades kandideeriv saarlasest keskkonnaminister Madis Kallas.

Madis Kallas, SDE. Foto: Mihkel Maripuu

„Sotsiaaldemokraatide arvates on tarvis maakondade ühistranspordi liinivõrku tihendada ja muuta nõudepõhine ühistransport kättesaadavaks üle Eesti,” lausus Kallas. „Busside põhiliine täiendaksid kohalikumad väiksemad liinid (nõudepõhine transport). Põhiliinid tagavad tiheda ühenduse maakonna tõmbekeskuste ja väiksemate keskuste vahel. Nõudepõhise transpordiga saaks sõita väiksemasse keskusesse, kus on võimalik kiire ümberistumine põhiliinile.”