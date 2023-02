Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja: „Maaliinidel ei saa lähtuda matemaatikast”

Andrus ­Kärpuk leiab, et ühistransport on kõige efektiivsem ­vahend ­regionaalse ja sotsiaalse arengu tagamiseks maapiirkondades.

Ligi neli aastakümmet eri ametites ühistranspordikorraldusele pühendunud Pärnumaa Ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhataja Andrus Kärpuk on veendunud, et Eesti tänase ühistranspordi ja eriti just maakonnaliinide korraldamisel on suurim puudus asjaolu, et regionaalset arengut ja ühistransporti ei käsitleta tervikuna.