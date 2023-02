Sõja-aasta kodumaiseid masinatootjaid uppi ei löönud

Mehaanikakoja tegevjuht Sander Lille rääkis, et möödunud aasta oli ettevõttele raske, kuid mitte laastav. „Aasta alguses pidime tublisti laoseisu suurendama, et oleks üldse võimekus tarnida,” sõnas Lille ning lisas, et lubatud tähtaegades ei saanud üldse kindel olla.