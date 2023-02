Sacheri kook on juhuse läbi sündinud Viini klassik

Paljudes retseptides soovitatakse aprikoosimoos läbi sõela ajada, et see oleks ühtlane ja tükivaba, aga mina eelistan moosi niisama peale määrida, sest meeldib pigem rustikaalsem variant. Kui aga soovid täiuslikku torti, aja aprikoosimoos kindlasti läbi sõela. Sel juhul kasuta 200 grammi asemel pigem 250 g moosi. Kui valid poes aprikoosimoosi, vaata, et selles oleks vilju vähemalt 50%, nii ei ole see liialt magus. Kui aga soovid aprikoosimoosi asendada mõne muu keedisega, siis sobib midagi hapukamat, näiteks pohla- või kirsimoos.

Šokolaad peaks olema tume, ideaalne on 70–75protsendise kakao­sisaldusega, mida ma ka muudes šokolaadiküpsetistes kasutan. Samuti sobib 50protsendine, kui eelistad magusamat, või hoopis 80protsendine, kui mõrkjas šokolaad mekib. Viimast kasutades lisa kindlasti suhkrut.

Munade juures tasub arvestada sellega, et külmal munal on kergem munakollast ja -valget eraldada, aga vahtu lähevad kergemini toasoojad munad.

Sacheri Tort

Kook:

8 muna

200 g tumedat šokolaadi

näpuotsatäis soola

250 g suhkrut

180 g toasooja võid

200 g jahu

Vahusta munavalged soolaga pehmete tippudega vahuks. Lisa edasi vahustades supilusikatäie kaupa 200 g suhkrut, kuni tekib tugev vaht. Tükelda šokolaad, sulata vesivannil, sega ühtlaseks ja jäta jahtuma.

Teises kausis vahusta või ülejäänud suhkruga heledaks kohevaks vahuks. Lisa edasi ­vahustades ükshaaval munakollased, seejärel veidi jahtunud šokolaad. Sega spaatlit õrnalt alt üles liigutades kolmandik munavalge­vahust taina hulka, seejärel sega õrnalt hulka sõelutud jahu. Viimasena lisa ülejäänud ­munavalgevaht kahes osas.

Vala tainas 24 cm läbimõõduga ümmargusse lahtikäivasse vormi, mille põhjas on küpsetuspaber, ääred aga määritud võiga ja jahu või kakaopulbriga üle puistatud. Silu taina pind ja küpseta 170kraadises ahjus 45–60 ­minutit, kuni keskossa sisse torgatud tikk tuleb puhtalt välja. Kontrolli kooki, kui see on 45 ­minutit küpsenud.

Lase ahjust võetud koogil kümmekond ­minutit taheneda, seejärel eemalda vormist ja jäta restile jahtuma. Jahtunud kook lõika sakilise leivanoa või terava noaga keskelt horisontaalselt kaheks võrdseks pooleks.

Täidis ja kate:

200 g aprikoosimoosi

2 sl brändit, konjakit, rummi või mõnda tsitruselikööri (nt Cointreau, Grand Marnier)

50 g võid

250 g tumedat šokolaadi

2 dl (1 pakk) vahukoort

Kuumuta moos koos alkoholiga kastrulis. Aseta üks pool koogist serveerimisalusele ja laota sellele 2/3 aprikoosisegust. Tõsta teine pool kooki peale ja laota sellele ülejäänud soe moos.

Katte jaoks tükelda või ja šokolaad ning aseta koos vahukoorega kaussi ja sulata kas vesivanni kohal või aseta kastrulisse ja sulata madalal kuumusel aeg-ajalt segades. Sega ühtlaseks ja vala glasuur aeglaselt koogi keskosa peale, nii et see valgub ka üle äärte. Kui keskossa jääb paksem kiht, lükka seda ­õrnalt laiali, enne kui see tahenema hakkab.

Kooki soovitan hoida külmkapis ja võtta see välja pool tundi enne söömist, sest parim on see toatemperatuuril.